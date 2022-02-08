Они там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет

В Британии с жестким поведением с животными строго

Курт Зума / Фото - Sky Sports

Не успели болельщики АПЛ отойти от жуткой новости, касающейся обвинений Мейсона Гринвуда в домашнем насилии, что может стоить молодому нападающему карьеры, как Британию и весь мир сотрясла новая новость. Для кого-то, возможно, еще более возмутительная.

В абсолютно дикую историю вляпался защитник «Вест Хэма» Курт Зума. Накануне британский таблоид The Sun опубликовал видео жестокого обращения 27-летнего футболиста со своей кошкой. Причем, его слили не какие-то злобные хейтеры, а его родной брат Йоан, даже не подозревая, что в этом есть что-то не только отвратительное с моральной точки зрения, но и противозаконное.

Но обо всем по порядку. В воскресенье, на следующий день после невероятной волевой победы «Вест Хэма» в матче 1/16 финала Кубка Англии, Зума отдыхал дома в своем особняке за 2 миллиона фунтов стерлингов. Но его отдых был весьма специфическим – на видео, опубликованном его братом в Snapchat, запечатлены кадры, как футболист сначала пинает свою кошку породы Бенгал ногой по полу, как футбольный мяч, а затем гоняется за ней по всему дому и бьет ее руками по голове. Все это происходит на глазах ребенка и под хохот его брата. Также он бросает в нее свою обувь, когда кошка отчаянно пытается куда-то убежать и скрыться.

При этом, названия видео выглядят тоже вызывающе. Первое брат Зума подписал словом «Начинается» (что уже как бы намекает, что это происходит не впервые), а второе просто опубликовал с большим количеством смеющихся смайликов.

Понятно, что такое видео не могло не собрать массу негативных комментариев с оскорблениями самого Зума. Футболист довольно быстро принес извинения и заявил, что это произошло в первый и последний раз. Но верится ли вам в искренность этих слов, глядя на кадры видео?

«Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится».

Судя по всему, кошке досталось не просто так. Источник The Sun сообщает, что Зума так взбесился из-за того, что она разбила какую-то вазу в доме и сорвала светильник со шкафа. Но это не может быть никаким оправданием поведению Зума, которое уже успел осудить и его клуб – «Вест Хэм», – пообещав разобраться с игроком.

«Вест Хэм Юнайтед» безоговорочно осуждает действия нашего игрока, Курта Зумы, в распространенном видео по отношению к животным. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри клуба, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокость по отношению к животным».

Однако разбирательством внутри клуба, похоже, эта история не закончится. К ней уже подключились различные организации по защите животных, которые требуют привлечь Зума к уголовной ответственности.

«Полиция тесно сотрудничает с RSPCA в расследовании случаев жестокого обращения с животными. Кошки - живые существа и испытывают боль и страх. Избиение кошки только заставит ее страдать физически и морально. Мы заметили, что некоторые люди, просматривавшие видео в Интернете, сочли его забавным. Мы можем заверить их, что это не шутка», – заявила Мэгги Робертс из благотворительной организации Cats Protection.

Курт Зума / Фото - The Guardian Курт Зума / Фото - The Guardian

За дело уже взялось и Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, считающееся самым авторитетным в Британии. Оно требует открытия расследования, а затем и судебного производства по отношению к игроку.

И такая угроза для Зума действительно существует. В последние годы в Британии существенно ужесточилась степень ответственности за жестокое обращение с животными. В прошлом году парламент принял закон, предусматривающий наказание за это до пяти лет лишения свободы. Более того, новый закон отстаивал личной Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри. В нем содержатся нормы, предусматривающие наказание не только за насилие над домашними животными, а и за жестокое обращение с животными на фермах и в зоопарках, а также запрещающие экспорт животных для откорма и убоя.

В общем, игроки АПЛ снова отличились не в лучшем свете. Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди уже полгода мотает срок за изнасилование, Гринвуд если и не сядет, то его карьера сейчас под серьезным вопросом, теперь наказания, скорее всего, не избежит и Зума. Это уже становится закономерностью, которая больно бьет по репутации АПЛ. Эта лига продолжает оставаться сильнейшей в мире, в ней мечтают играть лучшие игроки, однако подобные инциденты явно ее не красят. В современном мире репутация – гораздо важнее достижений, которые можно перечеркнуть одним необдуманным поступком. Поэтому клубы АПЛ должны серьезно задуматься над тем, чтобы приглашать в свои команды не только лучших мастеров, но и людей с высокими моральными качествами. Иначе все остальное может в какой-то момент быть уже и ненужным.