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Опасны даже без Бензема. В раздевалке «Интера» обсуждают, как остановить конкретного игрока «Реала»

Команды сыграют за выход в плей-офф с первого места
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:35
Опасны даже без Бензема. В раздевалке «Интера» обсуждают, как остановить конкретного игрока «Реала»
Иван Перишич / фото - Football.London

Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился с Football Italia ожиданиями от заключительного матча группового этапа ЛЧ против мадридского «Реала»:

«Интер» заслуженно шагнул в 1/8 финала турнира, однако команде этого мало. Мы собираемся обыграть «королевский» клуб и выйти в плей-офф с первого места. Наш клуб голоден до побед, поэтому подходим к матчу с максимальной концентрацией

В раздевалке «Интера» мы обсуждаем то, как остановить Винисиуса, ведь он в отличной форме. Я смотрел почти все игры «Мадрида» в этом сезоне, и бразилец был очень хорош.

Модрич - мой капитан, и я его очень уважаю. Он топ-парень и топ-футболист. Лука очень хороший человек. Надеюсь, завтра он не сыграет, и тогда «Интеру» будет полегче. Модрич - фантастический игрок!»

Мадридцы сыграют с «нерадзурри» без своей главной звезды – Карима Бензема, который получил повреждение в матче с «Сосьедадом» в Примере.

Миланцы работают над противодействием Винисиусу, ведь бразилец в этом сезоне несет серьезную угрозу для соперников. За 21 матч в этом сезоне на его счету 12 голов и 7 ассистов.

Напомним, лидер атаки «Интера» пропустит игру с «Реалом».

Павел Харченко
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Теги

Интер Реал Мадрид (футбол) Иван Перишич

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