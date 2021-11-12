Операционный партнер «Дженоа»: «Шевченко очень хорошо вписался в наше видение футбола»

Андрей Шевченко / фото - The Person

Операционный партнер 777Partners, владельца «Дженоа», Андрес Бласкес рассказал CalcioInPillole о стратегических планах генуэзского клуба:

Будущее? Мы сделаем необходимые шаги, чтобы сделать клуб конкурентоспособным. Мы поможем Шевченко в этом вопросе. Мы действительно хотим преуспеть в «Дженоа». Было нелегко убедить Шевченко, который так хорошо поработал со сборной Украины, но он очень хорошо вписался в наше видение футбола. В понедельник свяжемся с президентом.

Стадион в Генуе разделен между двумя командами, но мы найдем решение, которое будет хорошим и для «Сампдории». Мы не хотим его перекрашивать, а хотим полностью изменить. Надеемся, скоро начнем».