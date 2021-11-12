Операционный партнер «Дженоа»: «Шевченко очень хорошо вписался в наше видение футбола»
Операционный партнер 777Partners, владельца «Дженоа», Андрес Бласкес рассказал CalcioInPillole о стратегических планах генуэзского клуба:
«Сейчас не время говорить, что «Дженоа» может стремиться к Лиге чемпионов. Придется подождать, не знаю, сколько лет. Нужно время, чтобы починить команду, клуб, структуры. У команды очень высокие затраты на рабочую силу: нам нужно увеличить выручку, снизить затраты, или и то, и другое.
Будущее? Мы сделаем необходимые шаги, чтобы сделать клуб конкурентоспособным. Мы поможем Шевченко в этом вопросе. Мы действительно хотим преуспеть в «Дженоа». Было нелегко убедить Шевченко, который так хорошо поработал со сборной Украины, но он очень хорошо вписался в наше видение футбола. В понедельник свяжемся с президентом.
Стадион в Генуе разделен между двумя командами, но мы найдем решение, которое будет хорошим и для «Сампдории». Мы не хотим его перекрашивать, а хотим полностью изменить. Надеемся, скоро начнем».
Шевченко подписал с «грифонами» трехлетний контракт. Тренер уже приступил к работе и назвал свои главные цели после назначения.
Напомним, в «Дженоа» уже работают над трансферами двух украинских футболистов.
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