Оправданный риск. Прогноз на матч Камерун – Египет

Давайте развеем миф о нерезультативности КАН

Уверен, что большинство из вас не следило за Кубком Африканских Наций. Да чего уж там, я тоже не смотрел ни единого матча. Но сейчас наступила пора самых важных поединков, а значит время присмотреться к этому первенству и попытаться поднять немного (или много) денег.

Во втором полуфинале сыграют две топовые сборные – хозяева турнира Камерун и ведомый одним из лучших игроков современности Мохаммедом Салахом – Египет. Естественно, первое, что бросается в глаза – ставка тотал меньше 2,5. Это же Африка, здесь никогда не бывает много голов. Но, стоит копнуть лишь чуточку глубже, и появляются сомнения в том, действительно ли КАН столь нерезультативен.

В данном случае нас интересуют лишь матчи с участием Камеруна и Египта. Так вот, в предыдущих пяти встречах Камеруна трижды пробивался «верх», и четырежды заходила ставка «обе забьют». Поединки с участием Египта не столь результативны – лишь один раз обе команды забили.

И вот мы получаем ситуацию 50 на 50 за то, что во встрече Камерун – Египет пройдет «ОЗ» или «ТБ». Дальше смотрим в котировки букмекеров и видим напротив исхода «обе забьют» жирнющий коэффициент, который близится к «тройке». Но и на этом не останавливаемся, находим исход «обе забьют и тотал матча больше 2,5», где видим уже какой-то космический коэффициент.

Это, собственно, и есть прогноз на матч Камерун – Египет. Да, довольно опасно, но если сопоставлять риски и коэффициент, на которой мы ставим, то все выглядит не так уж и безнадежно.

Забирайте прогноз, но помните, что нужно играть осознанно и ответственно. Ставки – лишь способ развлечения, но красивую жизнь на них не построишь.

Статистика прогнозиста: 28 побед, 3 возврата, 34 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой