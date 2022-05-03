Определено время начала матча между «Боруссией» и Украиной

Игра состоится 11-го мая

Фото: УАФ

Стало известно время начала товарищеского матча между менхенгладбахской «Боруссией» и сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Встреча начнется 11-го мая в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет на 54-тысячном стадионе «Боруссия Парк».

Напомним, сборная Украины уже начала подготовку к матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1-го июня.

Кроме игры с «Боруссией», команда Александра Петракова проведет еще 3-4 товарищеских матча в мае.