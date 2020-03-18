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Определилась дата матча «Реал» – «Барселона»
Игра пройдет в апреле
18 марта 20:48
Фото: Real Madrid
Ла Лига анонсировала матч между «Реалом» и «Барселоной».
Игра пройдет в рамках 30-го тура Ла Лиги и состоится 10 апреля. Начало матча – в 22:00, сообщает сайт Ла Лиги.
Напомним, что матч первого круга на «Камп Ноу» завершился победой мадридской команды (3:1).
В таблице Ла Лиги на данный момент «Барса» опережает «Реал» на 2 очка. Лидирует мадридский «Атлетико».