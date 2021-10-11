«Минай» определился с новым главным тренером
Определилась дата перенесенного матча «Минай» – «Колос»
В августе встреча не состоялась
11 октября 19:28
Фото: ФК Колос
УПЛ утвердила дату перенесенного матча «Минай» – «Колос» в 3-м туре.
Встреча должна была состояться в августе, но «Колос» попросил перенести игру из-за подготовки к матчу Лиги конференций с «Шахтером» Караганда.
Пройти казахстанцев «Колосу» оказалось не по силам, но игру с «Минаем» все же перенесли.
УПЛ сообщила, что перенесенный матч состоится 24 ноября. Время матча сообщат дополнительно.
«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ. «Колос» занимает 11-е место.
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