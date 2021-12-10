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Определилась половина участников 1/8 финала Лиги Европы, а также команды, которые сыграют в стыковых матчах

Жеребьевка состоится 13-го декабря
Футбол Лига Европы UEFA
10 декабря 07:25
Определилась половина участников 1/8 финала Лиги Европы, а также команды, которые сыграют в стыковых матчах
Фото: Getty Images

Определились 8 участников 1/8 финала Лиги Европы. Это команды, которые заняли первые места в своих группах: «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм».

Команды, которые заняли вторые места – «Спарта», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и «Динамо» Загреб, сыграют в стыковых матчах против команд, которые заняли третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов – «Лейпциг», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья» и «Зенит».

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 13-го декабря. Жеребьевка матчей 1/8 финала пройдет 25-го февраля 2022-го года.

Напомним, украинские клубы остались без еврокубковой весны.

Петр Приходько
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Вест Хэм Спартак Москва Байер Галатасарай

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