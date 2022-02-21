Определились даты матчей «Шахтера», «Динамо» и других клубов УПЛ в 21-м и 22-м турах
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Центральная встреча состоится в среду, 16 марта. Третий «Днепр-1» примет лидера турнирной таблицы «Шахтер».
21-й тур
11 марта (пятница)
19:30. «Мариуполь» – «Ингулец»
12 марта (суббота)
14:00. «Днепр-1» – «Металлист 1925»
17:00. «Шахтер» – «Минай»
19:30. «Колос» – «Динамо»
13 марта (воскресенье)
14:00. «Верес» – «Десна»
17:00. «Львов» – «Рух»
19:30. «Ворскла» – «Заря»
14 марта (понедельник)
19:30. «Александрия» – «Черноморец»
22-й тур
16 марта (среда)
19:00. «Днепр-1» – «Шахтер»
17 марта (четверг)
17:00. «Динамо» – «Металлист 1925»
19:30. «Десна» – «Ворскла»
18 марта (пятница)
19:00. «Заря» – «Рух»
19 марта (суббота)
14:00. «Мариуполь» – «Колос»
17:00. «Черноморец» – «Минай»
20 марта (воскресенье)
17:00. «Ингулец» – «Александрия»
19:30. «Львов» – «Верес»