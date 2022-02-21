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Определились даты матчей «Шахтера», «Динамо» и других клубов УПЛ в 21-м и 22-м турах

«Горняков» ждет непростое противостояние с «Днепром-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:57
Определились даты матчей «Шахтера», «Динамо» и других клубов УПЛ в 21-м и 22-м турах
Фото - ФК Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Центральная встреча состоится в среду, 16 марта. Третий «Днепр-1» примет лидера турнирной таблицы «Шахтер».

21-й тур

11 марта (пятница)

19:30. «Мариуполь» – «Ингулец»

12 марта (суббота)

14:00. «Днепр-1» – «Металлист 1925»
17:00. «Шахтер» – «Минай»
19:30. «Колос» – «Динамо»

13 марта (воскресенье)

14:00. «Верес» – «Десна»
17:00. «Львов» – «Рух»
19:30. «Ворскла» – «Заря»

14 марта (понедельник)

19:30. «Александрия» – «Черноморец»

22-й тур

16 марта (среда)

19:00. «Днепр-1» – «Шахтер»

17 марта (четверг)

17:00. «Динамо» – «Металлист 1925»
19:30. «Десна» – «Ворскла»

18 марта (пятница)

19:00. «Заря» – «Рух»

19 марта (суббота)

14:00. «Мариуполь» – «Колос»
17:00. «Черноморец» – «Минай»

20 марта (воскресенье)

17:00. «Ингулец» – «Александрия»
19:30. «Львов» – «Верес»

Ранее «Динамо» вслед за «Шахтером» завершило зимние сборы.

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк СК Днепр-1 Заря Колос Минай Металлист 1925

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