Определились даты начала и конца следующего сезона УПЛ

В 2021 году проведут больше туров

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На заседании Исполкома УАФ были утверждены даты старта и завершения розыгрыша украинской Премьер-лиги сезона-21/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно календарю, базовой датой первого тура чемпионата является 25 июля. Также предусмотрен резервный день – 20 июля. Последний, 30-й, тур должен состояться 21 мая 2022 года.

В 2021 году состоится 18 туров, матчи будут проходить до 11 декабря. Стоит также отметить, что с нового сезона лига расширяется до 16 команд.

А вот чемпионат U-21 был ликвидирован. Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим отношением к данному решению.