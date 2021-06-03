Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Определились даты начала и конца следующего сезона УПЛ

В 2021 году проведут больше туров
Футбол Украинская Премьер-лига
16:00
Определились даты начала и конца следующего сезона УПЛ
Фото - ФК Шахтер

На заседании Исполкома УАФ были утверждены даты старта и завершения розыгрыша украинской Премьер-лиги сезона-21/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно календарю, базовой датой первого тура чемпионата является 25 июля. Также предусмотрен резервный день – 20 июля. Последний, 30-й, тур должен состояться 21 мая 2022 года.

В 2021 году состоится 18 туров, матчи будут проходить до 11 декабря. Стоит также отметить, что с нового сезона лига расширяется до 16 команд.

А вот чемпионат U-21 был ликвидирован. Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим отношением к данному решению.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Арбитр UEFA провел инструктаж по правилам игры для сборной Украины
Арбитр UEFA провел инструктаж по правилам игры для сборной Украины
Футбол Сборная Украины
1 июня 22:54
Все клубы УПЛ получили аттестаты на участие в новом чемпионате
Все клубы УПЛ получили аттестаты на участие в новом чемпионате
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 14:19
«Олимпик» получил аттестат от УАФ на следующий сезон
«Олимпик» получил аттестат от УАФ на следующий сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 13:37
У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020
У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020
Футбол В Украине
27 мая 14:09
Севидов: «Если я участвовал в договорных матчах, назовите хотя бы один»
Севидов: «Если я участвовал в договорных матчах, назовите хотя бы один»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 мая 22:25
Официально. Михайличенко – первый вице-президент УАФ. Известны задачи
Официально. Михайличенко – первый вице-президент УАФ. Известны задачи
Футбол Сборная Украины
24 мая 21:23

Новости: Футбол

Трубин: «Работаем, чтобы на Евро дать не сто, а двести своих процентов»
Трубин: «Работаем, чтобы на Евро дать не сто, а двести своих процентов»
Сборная Украины
18:36
Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
18:35
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Бундеслига (Германия)
18:11
Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
17:55
Стало известно, где сборная Украины проведет матч против Франции
Стало известно, где сборная Украины проведет матч против Франции
Сборная Украины
17:49
Роналду намерен 2 года отыграть за ПСЖ, а затем продолжить карьеру в Португалию
Роналду намерен 2 года отыграть за ПСЖ, а затем продолжить карьеру в Португалию
Серия А (Италия)
17:33
Суркис – о создании женских команд клубов УПЛ: «Чистая профанация»
Суркис – о создании женских команд клубов УПЛ: «Чистая профанация»
Украинская Премьер-лига
17:28
Де Дзерби: «Меня заинтересовал чемпионат Украины»
Де Дзерби: «Меня заинтересовал чемпионат Украины»
Украинская Премьер-лига
17:11
Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Украинская Премьер-лига
16:43
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости