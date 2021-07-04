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Определились обе полуфинальные пары Копа Америка

В сегодняшних четвертьфиналах Аргентина и Колумбия прошли дальше
Футбол В мире
08:20
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
Фото: Getty Images

Определены полуфинальные пары Кубка Америки-2021.

Копа Америка, 1/2 финала

  • Бразилия – Перу

  • Аргентина – Колумбия

Первый полуфинальный матч состоится ночью 6-го июля (2:00 по киевскому времени), а второй – ночью 7-го июля (4:00).

Напомним, в четвертьфиналах Аргентина прошла Эквадор, а Колумбия переиграла Уругвай.

Петр Приходько
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Колумбии (футбол) сборная Бразилии (футбол) сборная Перу (футбол)

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