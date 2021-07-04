Копа Америка. Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия прошла Уругвай в серии пенальти
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
В сегодняшних четвертьфиналах Аргентина и Колумбия прошли дальше
Фото: Getty Images
Определены полуфинальные пары Кубка Америки-2021.
Копа Америка, 1/2 финала
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Бразилия – Перу
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Аргентина – Колумбия
Первый полуфинальный матч состоится ночью 6-го июля (2:00 по киевскому времени), а второй – ночью 7-го июля (4:00).
Напомним, в четвертьфиналах Аргентина прошла Эквадор, а Колумбия переиграла Уругвай.
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