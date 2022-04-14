Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Манчестер Сити 0:0 Окончен
22:00 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Аталанта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Барселона - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 Лион - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Брага -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер -:- Запланирован
22:00 Милан - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Нас ждет противостояние АПЛ и Примеры
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:52
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Фото: ВВС

13-го апреля были проведены последние матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которых определились окончательные полуфинальные пары турнира.

«Ливерпуль» – «Вильярреал»

«Манчестер Сити» – «Реал»

Первые матчи пройдут 26-27 апреля, а ответные – 3-4 мая.

Напомним, гол украинца Романа Яремчука не помог его «Бенфике» пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Манчестер Сити Ливерпуль Вильярреал Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. Яремчук забил «Ливерпулю», две английские команды прошли дальше
Лига чемпионов. Яремчук забил «Ливерпулю», две английские команды прошли дальше
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:41
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Лига чемпионов. «Челси» совершил камбэк с «Реалом», но вылетел, «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 апреля 13:57
Луческу: «Я общался с Гвардиолой, в «Манчестер Сити» готовы сыграть с «Динамо»
Луческу: «Я общался с Гвардиолой, в «Манчестер Сити» готовы сыграть с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 апреля 20:41
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 апреля 19:50
18-летний защитник «Шахтера» перешел в «Реал»
18-летний защитник «Шахтера» перешел в «Реал»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 апреля 14:34
Ультрас «Реала» вышли на улицы Мадрида с баннером «Слава Україні» перед матчем с «Барселоной»
Ультрас «Реала» вышли на улицы Мадрида с баннером «Слава Україні» перед матчем с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
22 марта 09:54

Новости: Футбол

Вернидуб: «Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться за границей, а все остальные остались тут?»
Вернидуб: «Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться за границей, а все остальные остались тут?»
Украинская Премьер-лига
12:30
Палкин: «Мы добьем русских, вернем Донбасс и Крым. И до Москвы можем допрыгать»
Палкин: «Мы добьем русских, вернем Донбасс и Крым. И до Москвы можем допрыгать»
Украинская Премьер-лига
12:08
Пеле: «Более 400 человек погибли лишь в одном городе Украины, когда это прекратится?»
Пеле: «Более 400 человек погибли лишь в одном городе Украины, когда это прекратится?»
В мире
11:25
Лишь один бразилец «Шахтера» согласился выступать за команду во время войны
Лишь один бразилец «Шахтера» согласился выступать за команду во время войны
Украинская Премьер-лига
11:05
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
10:52
Лига чемпионов. Яремчук забил «Ливерпулю», две английские команды прошли дальше
Лига чемпионов. Яремчук забил «Ливерпулю», две английские команды прошли дальше
Лига чемпионов UEFA
10:41
«Шахтер» готов продать всех своих игроков
«Шахтер» готов продать всех своих игроков
Украинская Премьер-лига
13 апреля 15:42
Остановленный из-за войны сезон УПЛ еще может быть доигран
Остановленный из-за войны сезон УПЛ еще может быть доигран
Украинская Премьер-лига
13 апреля 15:21
Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»
Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
13 апреля 15:02
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
1
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
Все новости