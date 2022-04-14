Лига чемпионов. Яремчук забил «Ливерпулю», две английские команды прошли дальше
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Нас ждет противостояние АПЛ и Примеры
10:52
Фото: ВВС
13-го апреля были проведены последние матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которых определились окончательные полуфинальные пары турнира.
«Ливерпуль» – «Вильярреал»
«Манчестер Сити» – «Реал»
Первые матчи пройдут 26-27 апреля, а ответные – 3-4 мая.
Напомним, гол украинца Романа Яремчука не помог его «Бенфике» пройти в полуфинал Лиги чемпионов.
Комментарии 0