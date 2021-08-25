«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
Определились составы «Шахтера» и «Монако» на решающую битву за место в группе ЛЧ
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20:43
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби и наставник «монегасков» Нико Ковач определились с составами на игру. От метим, что место травмированного Анатолия Трубина в воротах «оранжево-черных» занял Андрей Пятов.
За игрой квалификации главного еврокубка можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако».
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