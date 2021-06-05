Рыбка: «Договорились с «Металлом» очень быстро»
Определились все команды, пробившиеся в Первую лигу
Следом за представителями группы Б повышение в классе обеспечили два клуба группы А
07:17
Фото - ФК Ужгород
В 23-м туре группы А Второй лиги «Ужгород» и «Подолье» добыли синхронные домашние победы над львовскими «Карпатами» и «Рубиконом» соответственно.
Таким образом, обе команды набрали по 54 очка в турнирной таблице за тур до финиша. «Эпицентр» и «Диназ» имеют по 48 пунктов и теряют шанс догнать конкурентов.
«Ужгород» и «Подолье» присоединятся к вышедшим с группы Б «Металлу» и «Кривбассу» в следующем розыгрыше Первой лиги.
Вторая лига, группа А, 23 тур
«Подолье» – «Рубикон» 2:0
Голы: Каверин, 4, Карпенко, 55
Удаление: Новиков («Рубикон», вторая ж. к.)
«Ужгород» – «Карпаты» Львов 3:0
Голы: Вишневский, 34, Майборода, 44, 49
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