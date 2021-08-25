Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Завершились все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Далее прошли «Шахтер», «Зальцбург» и «Шериф». Таким образом сформировались все корзины участников группового этапа.
Корзина №1
«Челси» (Англия);
«Вильярреал» (Испания);
«Атлетико» (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия);
«Лилль» (Франция);
«Спортинг» (Португалия).
Корзина №2
«Реал» (Испания);
«Барселона» (Испания);
«Ювентус» (Италия);
МЮ (Англия);
ПСЖ (Франция);
«Ливерпуль» (Англия);
«Севилья» (Испания);
«Боруссия» Д (Германия).
Корзина №3
«Порту» (Португалия);
«Аякс» (Нидерланды);
«Лейпциг» (Германия);
«Аталанта» (Италия);
«Зенит» (Россия);
«Зальцбург» (Австрия);
«Бенфика» (Португалия);
«Шахтер» (Украина).
Корзина №4
«Бешикташ» (Турция);
«Динамо» (Киев, Украина);
«Шериф» (Молдова);
«Брюгге» (Бельгия);
«Янг Бойз» (Швейцария);
«Милан» (Италия);
«Мальме» (Швеция);
«Вольфсбург» (Германия).
Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа в Стамбуле.
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