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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

«Шахтер» попал в третью корзину, «Динамо» – в четвертую
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:36
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Фото - Getty Images

Завершились все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Далее прошли «Шахтер», «Зальцбург» и «Шериф». Таким образом сформировались все корзины участников группового этапа.

Корзина №1

«Челси» (Англия);
«Вильярреал» (Испания);
«Атлетико» (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия);
«Лилль» (Франция);
«Спортинг» (Португалия).

Корзина №2

«Реал» (Испания);
«Барселона» (Испания);
«Ювентус» (Италия);
МЮ (Англия);
ПСЖ (Франция);
«Ливерпуль» (Англия);
«Севилья» (Испания);
«Боруссия» Д (Германия).

Корзина №3

«Порту» (Португалия);
«Аякс» (Нидерланды);
«Лейпциг» (Германия);
«Аталанта» (Италия);
«Зенит» (Россия);
«Зальцбург» (Австрия);
«Бенфика» (Португалия);
«Шахтер» (Украина).

Корзина №4

«Бешикташ» (Турция);
«Динамо» (Киев, Украина);
«Шериф» (Молдова);
«Брюгге» (Бельгия);
«Янг Бойз» (Швейцария);
«Милан» (Италия);
«Мальме» (Швеция);
«Вольфсбург» (Германия).

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа в Стамбуле.

Сергей Стаднюк
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