Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка состоится 13 декабря

Фото: UEFA

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.

Восемь команд гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира, заняв первые места в своих группах. Это: «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хэм».

В 1/16 финала сыграют команды занявшие второе место в своих группах. Это: «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад», «Бетис», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Брага», «Динамо» Загреб.

В этой же стадии сыграют и команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. А именно: «Лейпциг», «Боруссия» Д, «Барселона», «Севилья», «Аталанта», «Порту», «Шериф», «Зенит».

Жеребьевка состоится 13 декабря.

Также известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.