Определился главный кандидат на место наставника сборной Германии

Ханс-Дитер Флик / Фото: Eurosport

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик является главным кандидатом на пост наставника сборной Германии, сообщает Bild.

По информации источника, Немецкий футбольный союз рассматривал двух кандидатов на эту должность: Юргена Клоппа и Флика.

Поскольку сегодня Клопп заявил, что его не будет в сборной Германии, у футбольного правительства страны остался лишь один кандидат. Известно также, что «Бавария» не будет препятствовать Флику, если он захочет возглавить национальную команду.

Сегодня стало известно, что Йоахим Лев не продолжит работу со сборной Германии после Евро-2020.