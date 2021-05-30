Определился лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов

Им стал Холанд из дортмундской «Боруссии»

Эрлинг Холанд / Фото: Bild

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Холанд забил 10 мячей в 8-ми матчах. На 2-м месте Килиан Мбаппе из ПСЖ, у него 8 голов в 10-ти матчах.

По 6 голов забили 7 игроков: Неймар (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Напомним, победителем Лиги чемпионов стал «Челси», который в финале переиграл «Манчестер Сити» (1:0).