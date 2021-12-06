Стало известно, кто обслужит последний матч «Динамо» в Лиге чемпионов
Определился лучший игрок «Динамо» в ноябре
Между двумя футболистами – минимальный разрыв в опросе среди болельщиков
Фото - ФК Динамо Киев
Универсал «Динамо» Денис Гармаш признан лучшим игроком киевлян в ноябре. Решение принято по результатам опроса среди болельщиков.
31-летний футболист победил с результатов в 38% голосов. Совсем немного ему уступил полузащитник Николай Шапаренко – 34%.
Также в тройку вошел вингер Виктор Цыганков с 15% голосов. Следом идут Витиньо (8%) и Виталий Буяльский (5%).
Напомним, все вышеупомянутые вошли в список игроков на матч против «Бенфики».
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