Определился соперник «Металла» по игре за чемпионство Второй лиги

«Золотой матч» состоится 16 июня в Черкассах

Фото - ФК Металл

В заключительном туре группы А Второй лиги Украины «Подолье» разгромило на выезде «Эпицентр» (3:0). «Ужгород» же не сумел переиграть «Волынь-2» (1:1).

Таким образом, «Подолье» набрало 57 очков в турнирной таблице и победило в своей группе. «Ужгород» финишировал вторым с 55 пунктами.

Победитель группы А сыграет с «Металлом», занявшим первое место в группе Б за чемпионство во Второй лиге. «Золотой матч» состоится 16 июня в Черкассах.

Ранее «Таврия» вернула тренера, приводившего ее к победе в Кубке Украины, и поставила перед ним задачу выйти в Первую лигу.