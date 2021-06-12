Ярославский вложит в реконструкцию полей академии «Металлиста» 53 миллиона гривен
Определился соперник «Металла» по игре за чемпионство Второй лиги
«Золотой матч» состоится 16 июня в Черкассах
11:21
Фото - ФК Металл
В заключительном туре группы А Второй лиги Украины «Подолье» разгромило на выезде «Эпицентр» (3:0). «Ужгород» же не сумел переиграть «Волынь-2» (1:1).
Таким образом, «Подолье» набрало 57 очков в турнирной таблице и победило в своей группе. «Ужгород» финишировал вторым с 55 пунктами.
Победитель группы А сыграет с «Металлом», занявшим первое место в группе Б за чемпионство во Второй лиге. «Золотой матч» состоится 16 июня в Черкассах.
Ранее «Таврия» вернула тренера, приводившего ее к победе в Кубке Украины, и поставила перед ним задачу выйти в Первую лигу.
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