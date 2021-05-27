Лидер сборной Украины вакцинировался от коронавируса
Опубликован новый рейтинг FIFA, Украина осталась на прежней позиции
Команда Шевченко сохранила за собой 24-е место
12:41
Фото: Twitter
FIFA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Украины осталась на 24-м месте.
1. Бельгия — 1783,38 очков.
2. Франция — 1757,3;
3. Бразилия — 1742,65;
4. Англия — 1686,78;
5. Португалия — 1666,12;
6. Испания — 1648,13;
7. Италия — 1642,06;
8. Аргентина — 1641,95;
9. Уругвай — 1639,08;
10. Дания — 1631,55;
…
24. Украина — 1514,64.
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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