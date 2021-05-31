Опубликованы требования к болельщикам сборной Украины для въезда в Румынию во время Евро-2020

«Сине-желтые» проведут два поединка группового этапа в Бухаресте

Болельщики сборной Украины / Фото из открытых источников

Сборная Украины проведет два матча группы C на Евро-2020 в Бухаресте против команд Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Оба поединка пройдут с болельщиками.

С 1 июня власти Румыния ввели универсальные требования для пересечения границы страны. Об это сообщает пресс-служба УАФ.

Болельщики, желающие поддержать свою команду обязаны будут предоставить паспорт вакцинации менее чем за 10 дней до въезда в страну. Альтернативным вариантом является справка о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен не раньше, чем 14 дней до въезда).

Кроме того, въехать на территорию Румынии позволяет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Однако если страна, из которой прибыл болельщик, находится в красной зоне, его могут обязать пройти 14-дневный карантин. Это произойдет в случае, если иностранец пробудет в Румынии дольше трех суток.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.