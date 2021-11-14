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Опять «Металлист» и опять жалобы на рефери. Тренер «Прикарпатья» считает, что харьковчане забили из офсайда

Команда Кучера одержала разгромную победу
Футбол Первая лига
10:42
Опять «Металлист» и опять жалобы на рефери. Тренер «Прикарпатья» считает, что харьковчане забили из офсайда
фото - ФК Металлист

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан прокомментировал разгромное поражение от «Металлиста» (0:4) в матче 18-го тура Первой лиги:

Насколько счет по игре?

«По игре. В первом тайме проиграли центр поля, вот и получили. Потом начали делать замены. Готовимся на «Оболонь». У нас дальше два важных матча. Проиграли по делу».

Почему проиграли центр поля?

«Из-за большего мастерства футболистов «Металлиста». Мы играли бы более жестко, но судья бы посадил на карточки».

Был ли офсайд в эпизоде, когда «Металлист» открыл счет?

«Судья ошибся, по моему мнению. Что тут говорить?»

Во втором тайме вы храбро играли, не стали закрываться.

«Играли, как играли. Не остановились, ребята проявили свой характер».

Если не смотреть на счет, то игрой довольны?

«Частично. Первый тайм мы проиграли, а во втором – боролись. Делаем выводы и готовимся на «Оболонь»

У вас были кадровые проблемы. Как это сказалось на игре?

«Сами видите, какой счет. Играют одни и те же футболисты. Когда кто-то выпадает – у нас сразу же проблемы».

Харьковчане забили четыре безответных мяча и продолжаю уверенно возглавлять таблицу Первой лиги.

Ранее президент «Днепра-1» прокомментировал судейство в Украине, рассказав о влиянии «Металлиста» на арбитраж.

Источник: Первая лига Павел Харченко
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