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Опыт победил молодость. Шевченко забил Трубину между ног

Атмосфера в лагере сборной после победы над Северной Ирландией
Футбол Сборная Украины
10:58
Опыт победил молодость. Шевченко забил Трубину между ног
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Сборная Украины после победы в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) провела восстановительную тренировку.

В ней, помимо вернувшегося из расположения «Манчестер Сити» Александра Зинченко, принял участие и главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко. В одном из эпизодов коач на опыте переиграл голкипера Анатолия Трубина.

Также в общую группу вернулись Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Эдуард Соболь.

Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко Анатолий Трубин

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