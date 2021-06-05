Сабо: «У штаба Шевченко будут проблемы после появления Зинченко»
Опыт победил молодость. Шевченко забил Трубину между ног
Атмосфера в лагере сборной после победы над Северной Ирландией
10:58
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Сборная Украины после победы в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) провела восстановительную тренировку.
В ней, помимо вернувшегося из расположения «Манчестер Сити» Александра Зинченко, принял участие и главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко. В одном из эпизодов коач на опыте переиграл голкипера Анатолия Трубина.
Также в общую группу вернулись Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Эдуард Соболь.