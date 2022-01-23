Опытный форвард «Металлиста» не намерен завершать карьеру этой зимой

Руслан Фомин / Фото - УПЛ

35-летний нападающий «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Да, я действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию. Возможно, мы поедем на второй и третий сбор.

Почему не полетел на первый сбор? На это есть причины.