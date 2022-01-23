«Металлист» в первом спарринге на сборе забил пять мячей команде из топ-5 чемпионата Болгарии
Опытный форвард «Металлиста» не намерен завершать карьеру этой зимой
Об этом сообщил сам футболист
16:51
Руслан Фомин / Фото - УПЛ
35-летний нападающий «Металлиста» Руслан Фомин рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я игрок «Металлиста» и остаюсь в харьковском клубе.
Да, я действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию. Возможно, мы поедем на второй и третий сбор.
Почему не полетел на первый сбор? На это есть причины.
Ранее «Металлист» объявил о переходе игрока сборной Эквадора.
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