Опытный форвард ждет завершения трансфера в «Интер» и намерен дебютировать в матче с «Динамо»

Киевляне проведут товарищескую встречу с «нерадзурри»

Фото - Футбольный союз Боснии и Герцеговины

Нападающий Эдин Джеко близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, босниец ждет официального подтверждения трансфера от «Ромы». Форвард хочет как можно быстрее присоединиться к тренировкам с новой командой. Он намерен дебютировать в товарищеском матче с «Динамо».

В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей на клубном уровне. В них ему удалось отличиться 13 голами и 5 результативными передачами.

Ранее 25 футболистов «Динамо» отправились на матч с «Интером».