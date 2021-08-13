Без Супряги, Миколенко и Луческу. «Динамо» отправилось на матч с «Интером»
Опытный форвард ждет завершения трансфера в «Интер» и намерен дебютировать в матче с «Динамо»
Киевляне проведут товарищескую встречу с «нерадзурри»
18:09
Фото - Футбольный союз Боснии и Герцеговины
Нападающий Эдин Джеко близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, босниец ждет официального подтверждения трансфера от «Ромы». Форвард хочет как можно быстрее присоединиться к тренировкам с новой командой. Он намерен дебютировать в товарищеском матче с «Динамо».
В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей на клубном уровне. В них ему удалось отличиться 13 голами и 5 результативными передачами.
Ранее 25 футболистов «Динамо» отправились на матч с «Интером».
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