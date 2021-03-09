Ордец: «Каштру знает, что противопоставить «Роме»

Бывший защитник «Шахтера» Иван Ордец высказался о грядущем противостоянии «горняков» с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.

Нынешний тренер «Шахтера», Луиш Каштру, хорошо себя показал в матчах с «Реалом» и «Интером» в Лиге чемпионов, а также в минувшем розыгрыше Лиги Европы, поэтому я думаю, он знает, как противостоять «Роме» на таком уровне и что противопоставить команде Фонсеки. Думаю, тренерские штабы обоих команд хорошо изучать друг друга, будут искать уязвимые места. Конечно, мне хочется, чтобы «Шахтер» прошел дальше».