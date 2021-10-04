Орье стал игроком «Вильярреала»

Защитник подписал контракт до конца года

Фото: Sky Sports

Защитник Серж Орье подписал контракт с «Вильярреалом».

Соглашение с 28-летним ивуарийцем рассчитано до конца сезона. С начала сентября он находился без команды.

В сентябре он расторг контракт с «Тоттенхэмом», за который отыграл три года.

Орье знаком с главным тренером «Вильярреала» Унаи Эмери по совместной работе в «ПСЖ». Он также мог оказаться в России.