Еще один защитник? «Манчестер Сити» следит за игроком «Вильярреала»
Орье стал игроком «Вильярреала»
Защитник подписал контракт до конца года
18:50
Фото: Sky Sports
Защитник Серж Орье подписал контракт с «Вильярреалом».
Соглашение с 28-летним ивуарийцем рассчитано до конца сезона. С начала сентября он находился без команды.
В сентябре он расторг контракт с «Тоттенхэмом», за который отыграл три года.
Орье знаком с главным тренером «Вильярреала» Унаи Эмери по совместной работе в «ПСЖ». Он также мог оказаться в России.
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