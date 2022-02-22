Организатор финала Лиги чемпионов: «Мы готовим вместе с UEFA финал в плановом режиме»

Пока не поступало никаких сигналов о переносе

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022 гг. Алексей Сорокин высказался об распространенной информации о возможном переносе матча из Санкт-Петербурга (Россия) в другой город.



«У нас никаких обсуждений с UEFA на эту тему не было. Никаких сигналов по этому вопросу не поступало. Мы готовим вместе с UEFA финал в плановом режиме, рассчитываем принять его 28 мая. У нас запланирован визит, идет ежедневная работа. Что-то иное комментировать трудно. Никаких обсуждений на этот счет я не слышал».

В UEFA ранее также опровергли информацию о переносе финала Лиги чемпионов.

Ранее информация о переносе финала появилась после того как президент Россиипризнал незаконные формирования «ДНР» и «ЛНР» и совершил военную интервенцию на территорию Украины.