Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признали факт эксплуатации рабочих

Нарушители будут наказаны и внесены в «черный список»

Рабочие в Катаре / Фото: middle-east-online

При подготовке к ЧМ-2022 в Катаре были выявлены факты эксплуатации рабочих. Организаторы турнира признали ошибки после расследования, проведенного Amnesty International.Расследование показало, что во время Кубка арабских наций, проходившего в 2021 году, многих работников на объектах заставляли работать в условиях, которые Amnesty International назвала «принудительным трудом».Так, они работали больше максимально разрешенных 60 часов в неделю и без выходных в течении нескольких месяцев или даже лет. Отмечается, что люди работают в тех же условиях и на проектах, связанных с чемпионатом мира.