«Осасуна» и «Сельта» голов не забили
«Осасуна» в домашнем матче 2 тура Ла Лиги сыграла вничью дома с «Сельтой».
Командам так и не удалось забить в матче, хотя баски были ближе к голу. Впрочем, свои моменты они не реализовали.
«Осасуна» сыграла во вторую ничью подряд. «Сельта» набрала первое очко.
Ла Лига. 2-й тур:
«Осасуна» – «Сельта» 0:0
«Осасуна»: Эррера — Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Анхель, 83) — Рубен Гарсия (Авила, 74), Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Барха (Торрес, 65) — Кике Гарсия (Будимир, 74).
«Сельта»: Дитуро — Васкес, Араухо, Домингес (Айду, 79), Галан — Денис Суарес (Бельтран, 70), Тапия, Мендес (Солари, 70), Нолито (Серви, 61) — Аспас, Санти Мина.
Предупреждения: Брашанац, Ойер, Торрес, Санчес — Домингес, Нолито, Тапиа