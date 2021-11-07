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Тема дняОщущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета Серии А
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Ощущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета Серии А

Бывший тренер сборной Украины планирует взяться за очень сложный проект
Футбол Серия А (Италия)
11:13
Ощущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета Серии А Тема дня
Андрей Шевченко / Фото - atlanticcouncil.org

После того, как пути Андрея Шевченко и УАФ разошлись, то никто не понимал, что будет дальше. Обладатель «Золотого мяча-2004» играл в «Динамо», «Милане» и «Челси». Но позиции главного тренера во всех трех клубах надежно заняты.

Мирча Луческу сумел вернуть в Киев золотые медали и гимн Лиги чемпионов, Томас Тухель принес синей части Лондона трофей ЛЧ и идет за победой в АПЛ, а Стефано Пиоли реанимировал уж слишком долго кризисных россонери.

И кто бы мог подумать, что тренер, который привел сборную Украины к историческому четвертьфиналу Евро окажется в «Дженоа».

Да, это еще не официально, но порой твиттеры Фабрицио Романо, Джанлуки Ди Марцио и Николо Скиры авторитетнее даже сайтов клубов. Тем более, «грифоны» уже остались без тренера. Прощай, Давиде Баллардини, твоих крутых очков Серии А будет не хватать (но ты ведь скоро вновь вернешься?).

Какая информация по контракту Андрея Шевченко?

Говорят, что есть две опции: соглашение сразу на три года или на два года с продлением на третий. Зарплата – 1,8-2 миллиона евро. Вот вам рейтинг, чтобы понимать насколько это хорошо или плохо для Серии А:

  • 7 миллионов € – Макс Аллегри («Ювентус») и Жозе Моуриньо («Рома»);

  • 4 миллиона € – Симоне Индзаги («Интер»);

  • 3 миллиона € – Маурицио Сарри («Лацио») и Лучано Спаллетти («Наполи»);

  • 2,2 миллиона € – Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

  • 2 миллиона € – Стефано Пиоли («Милан»), Синиша Михайлович («Болонья»), Иван Юрич («Торино»)

  • 1,2 миллиона € – Винченцо Итальяно («Фиорентина»).

Все остальные тренеры в Серии А зарабатывают меньше миллиона евро (по Игоре Тудоре из «Вероны» и Стефано Колантуоно из «Салернитаны» нет данных).

Получить свою первую работу в клубе и сразу же стартовать с зарплаты больше, чем у Итальяно, который делает из «Фиорентины» конфетку, или столько же, сколько у Пиоли, Михайловича и Юрича – это очень даже неплохо.

Во время его работы в сборной сложилось устойчивое впечатление, что Шевченко – это менеджер, он руководит процессом, доверяет своим помощниками. И в «Дженоа» украинец останется без одного из них.

Ассистентом Шевченко в команде будет Мауро Тассотти. А вот тренер-аналитик Андреа Малдера не поедет в Геную. И это уже неприятные новости, он ведь был мозгом сборной Украины.

Какую команду берет Шевченко?

Предыдущий тур «Дженоа» завершил на 17 строчке, аккурат над зоной вылета. Но «Специя» уже обыграла «Торино», а это значит, что украинский тренер берется за команду из нижней тройки чемпионата.

Одна победа со старта сезона – в первом туре над братьями по несчастью «Кальяри». Но и по тому поединку, и по другим встречам понятно – характер у «Дженоа» есть.

С сардинцами они победили, уступая 0:2, с «Вероной» едва не провернули то же, но Никола Калинич (да, тот самый) на 90+1 минуте счет все же сравнял, с «Болоньей», «Сассуоло», «Специей» и «Эмполи» очки удавалось вырывать на 85+ минуте.

Видеообзор матча «Эмполи» – «Дженоа» в 12 туре Серии А:

И это немного удивляет, если учитывать то, что у «грифонов» четвертый самый возрастной состав в Серии А. Чего стоют только 38-летний Горан Пандев, 36-летний Валон Бехрами, 34-летний Доменико Кришито, 34-летний Сальваторе Сиригу и 33-летний Филипе Кейседо.

Правда, из них только Сиригу и Кришито железобетонно основные. Остальные ветераны чаще выходят со скамейки, добавляют на поле качества и, как вы поняли, приносят результат.

В топ-10 лучших бомбардиров чемпионата, кстати, есть два игрока из «Дженоа», Маттиа Дестро, поигравший в «Роме» и «Милане» (6 голов), а также капитан Кришито – 5 голов, все с пенальти.

Защита «Дженоа» – одна из худших в чемпионате, больше пропустили только последний «Кальяри» и «Специя». И это при том, что генуэзцы играют в три центрбэка. Это тоже вызов для Шевченко.

Да, он пытался наиграть в сборную эту систему. Но все же предпочитал 4-3-3. Каким будет выбор тренера: подстраиваться под команду или подстраивать команду под себя? Это интересно. Как и календарь «Дженоа».

Шевченко собирается возглавить (или его туда затягивают) коллектив, который трется возле дна таблицы и которому после международной паузы предстоят такие вот матчи:

  • 21 ноября – «Рома» (дома)

  • 28 ноября – «Удинезе» (выезд)

  • 1 декабря – «Милан» (дома)

  • 5 декабря – «Ювентус» (выезд)

Там к концу года еще будут игры против «Лацио», «Аталанты», ищущей себя «Сампдорией» и на Кубок с «Салернитаной».

Мягко говоря, расписание некомфортное. В первом круге осталось лишь два матча с командами из нижней части турнирки. За Шевченко страшно.

Ни на что не намекаем, но с 1992 года единственным тренером, который сумел продержаться в «Дженоа» больше года, был Гасперини (дважды). В первом случае он принял команду в Серии В и довел ее до впечатляющего пятого места, а во втором – до шестого. Такие успехи нынешнему, в лучшем случае, подползающему к первой десятке, «Дженоа» даже и не снились.

Это решение от Шевченко похоже на самоубийство. Без одного из лидеров своего тренерского штаба браться за страдающую в сезоне команду с календарем, посмотрев на который ночью могут присниться кошмары…

Но, с другой стороны, если новый тренер сумеет сохранить «Дженоа» в элите, то уже может считать дебют в клубном футболе успешным. Место в середине таблицы – это уже оценка «отлично».

И еще. Интересно, насколько большую роль в этом назначении (возможном) играет роль американская инвестиционная компания 777 Partners. В конце сентября она выкупила 99,9% акций клуба. Персона Шевченко, легендарного для Италии футболиста, наверняка поднимет статус «Дженоа». Остается надеяться, что это не только медийный ход.

Если раньше Андрея Николаевича называли поцелованным богом, то теперь ему придется повыше закатать рукава – работы в двух часах езды от Милана достаточно. Генуя не хочет назад в Серию Б, она не была там с 2007 года, со времен первого сезона Шевченко в АПЛ.

Да и тренеру это пятно в резюме тоже не нужно.

Сергей Лукьяненко
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