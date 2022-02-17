Ошибки Ракицкого позволили «Бетису» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге

Отличный задел на проход в 1/8 от испанцев

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В первом стыковом матче Лиги Европы «Зенит» в родных стенах проиграл «Бетису».

Российская команда уже к 18-й минуте горела 0:2, но сумела отыграться довольно быстро: Дзюба и Малком восстановили паритет.

Но к концовке первого тайма «Бетис» снова вышел вперед, огненная 45-ти минутка завершилась. Второй тайм был не таким ярким и не подарил нам забитых мячей.

3:2, «Бетис» побеждает «Зенит» на поле соперника.

Лига Европы, стыковые матчи

«Зенит» – «Бетис» 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

«Бетис»: Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).

Предупреждения: Ракицкий (7), Тельо (75), Барриос (90).