Ошибки Ракицкого позволили «Бетису» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге
В первом стыковом матче Лиги Европы «Зенит» в родных стенах проиграл «Бетису».
Российская команда уже к 18-й минуте горела 0:2, но сумела отыграться довольно быстро: Дзюба и Малком восстановили паритет.
Но к концовке первого тайма «Бетис» снова вышел вперед, огненная 45-ти минутка завершилась. Второй тайм был не таким ярким и не подарил нам забитых мячей.
3:2, «Бетис» побеждает «Зенит» на поле соперника.
Лига Европы, стыковые матчи
«Зенит» – «Бетис» 2:3
Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).
«Бетис»: Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).
Предупреждения: Ракицкий (7), Тельо (75), Барриос (90).