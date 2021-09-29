Осимхен интересен ряду ведущих европейских клубов

«Наполи» потребует за форварда не менее 120 млн евро

Виктор Осимхен / фото - Imago Images

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен европейским топ-клубам.

По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах форварда заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и ПСЖ. Если «Наполи» согласится его продать, то потребует, как минимум, 120 миллионов евро. Но на данный момент в клубе такой вариант не рассматривают.

Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с «Наполи» истекает в 2025 году. Не исключено, что в ближайшее время руководство неаполитанцев предложит Виктору новое соглашение сроком до 2026-го.

Уже сейчас Осимхен является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Наполи», он получает 4,5 млн евро в год. Выше зарплата только у Лоренцо Инсинье (4,6 млн евро в год) и Калиду Кулибали (6 млн).

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен перейти в мадридский «Реал».