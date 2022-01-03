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Ослабленная ковидом «Барселона» полурезервным составом выиграла на выезде у «Мальорки»

По моментам игра была равной
Футбол Примерa (Испания)
07:48
Ослабленная ковидом «Барселона» полурезервным составом выиграла на выезде у «Мальорки»
Фото: Getty Images

В 19-м туре чемпионата Испании «Мальорка» в родных стенах уступила «Барселоне».

Единственным мячом во встрече отметился форвард каталонской команды Люк де Йонг.

Отметим, что по количеству моментов в поединке было примерное равенство (по ударам – 13:13).

В турнирной таблице Примеры «Барселона» поднялась на 5-е место после этой победы, набрав 31 балл.

Примера, 19-й тур

«Мальорка» – «Барселона» 0:1

Гол: де Йонг, 44

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Руссо, Вальент, Коста, Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Дани Родригес, Санчес (Жорди Мбоула, 70), Баба (Руис де Галаррета, 61), Батталья (Пратс, 84), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), де Йонг, Пуч, Ахомаш (Педрола, 80), де Йонг, Жуджла.

Предупреждения: Жуджла (79), Коста (83), Пратс (89), Дани Родригес (90), Лангле (90), Вальент (90), Маффео (90).

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Мальорка

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