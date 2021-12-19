Ослабленный ковидом «Челси» не сумел забить «Вулверхэмптону»

«Синие» отстали от «Сити» уже на 6 очков

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В 18-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Проведение этого матча было под угрозой на фоне регулярных отмен игр на этой неделе в Англии из-за ковида. Известно, что «Челси» просил АПЛ перенести встречу, но получил отказ.

И понятно почему просил, ведь в запасе у «синих» на этот матч было лишь 6 человек, двое из которых – вратари.

Ослабленный ковидом «Челси» хоть и пытался играть первым номером, но вскрыть оборону «волков» так и не сумел. Хозяева в свою очередь строили свою игру на контратаках, но забить также не вышло. В итоге, без голов у нас сегодня.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже на 6 очков отстает от первого «Манчестер Сити».

АПЛ, 18-й тур

«Вулверхэмптон» – «Челси» 0:0

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Траоре, 79), Хименес.

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш (Ковачич, 65), Чалоба (Сауль, 46), Маунт, Пулишич.

Предупреждения: Чалоба (30), Рюдигер (33).