Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу

Футболист призван помочь «Полесью» выйти в УПЛ

Арсений Батагов / Фото - Instagram футболиста

Полузащитник «Днепра-1» Арсений Батагов перебрался в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Хавбек будет выступать в Первой лиге на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В кампании-21/22 Батагов провел всего пять матчей на клубном уровне. Также полузащитник отыграл все шесть встреч молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023 – каждая по 90 минут.

Ранее в «Днепре-1» повесили ценник на нападающего Артема Довбыка.