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Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу

Футболист призван помочь «Полесью» выйти в УПЛ
Футбол Первая лига
14:01
Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу
Арсений Батагов / Фото - Instagram футболиста

Полузащитник «Днепра-1» Арсений Батагов перебрался в «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Хавбек будет выступать в Первой лиге на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В кампании-21/22 Батагов провел всего пять матчей на клубном уровне. Также полузащитник отыграл все шесть встреч молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2023 – каждая по 90 минут.

Ранее в «Днепре-1» повесили ценник на нападающего Артема Довбыка.

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Полесье

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