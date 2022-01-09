Основной защитник «Барселоны» выбыл на месяц и не сыграет с «Реалом» в Суперкубке

Игрок получил повреждение в матче с «Гранадой»

Эрик Гарсия / фото - FC Barcelona

В матче 21-го тура Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).

Защитник каталонцев Эрик Гарсия был заменен на 53-й минуте, так как травмировал ногу, когда выносил мяч.

По информации клубной пресс-службы, медицинский штаб подтвердил повреждение задней части бедра, и теперь футболист пропустит до пяти недель.

Таким образом, игрок точно пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала», который состоится в среду, 12-го января.

Его место в основе скорее всего займет Клеман Лангле. А еще один защитник каталонцев Рональд Араухо также не примет участия в игре из-за перелома руки.

Ранее сообщалось, что не все игроки «сливочных» и «блаугранас» смогут приехать на игру в Саудовскую Аравию из-за отсутствия прививки.