Основной защитник «Реала» повредил спину перед игрой с «Шахтером»

Травмы игроков обороны продолжают преследовать мадридцев

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Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму, выступая за сборную Бразилии в квалификации ЧМ-2022, сообщает издание AS.

Игроку пришлось досрочно покинуть поле в матче с Колумбией из-за боли в спине. Как сообщает медицинский штаб команды, они пока не смогли определить характер травмы, но по предварительным прогнозам – повреждение не несет серьезного характера.

Защитник является основным игроком мадридцев, и если он будет недоступен – то у «Реала» могут возникнуть серьезные проблемы. В центре обороны у команды есть только Давид Алаба и Начо Фернандес, который в последних матчах закрывает позиции фланговых защитников, у которых также травмы.

Первым матчем клуба после международной паузы будет матч ЛЧ с «Шахтером» в Киеве.

Также во время международной паузы из-за различных недугов и повреждений выбыли Эден Азар, Эдуардо Камавинга и Каземиро.

Напомним, девушка экс-игрока «Реала» и ПСЖ пыталась переехать его на автомобиле.