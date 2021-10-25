Основные требования к футбольной форме Новости компаний

Как правильно выбрать футбольную форму и на что стоит обращать внимание при покупке.

Футбольная форма и процесс её выбора требуют внимания ко многим деталям. Материал, техника пошива и удобство – одни из основных критериев для покупки формы футбольного игрока. На что же еще нужно обратить внимание, чтобы выбрать и купить футбольную форму?

Давайте разберёмся в требованиях и характеристиках.





Всем известно, что основным комплектом формы футболиста являются футболка, шорты, гетры и щитки, и специальная обувь – бутсы. Безусловно, комфорт и удобство играют главные роли в подборе идеальной формы, однако есть еще ряд характеристик, которыми должна обладать хорошая форма для футбола.

Правильная терморегуляция; Гипоаллергенный состав материала; Высокая прочность и лёгкость; Влагоотведение.





Лучшей опцией для создания материала футбольной формы принято считать полиэфирную нить, которая обеспечивает естественный теплообмен и помогает организму игрока справляться с дополнительными нагрузками. Эксперты также отмечают, что правильно подобранная форма для футбола из хорошего материала может улучшить выносливость и другие показатели футболиста.

Материал для пошива





Из полиэфирной нити шьют синтетический материал, который также отличается высокой технологичностью и эластичностью. Если говорить о натуральных тканях, то единственной подходящей опцией является футер. Этот материал применяется для пошива футбольной формы для холодных сезонов года.

Оба вида ткани мягкие и приятные на ощупь, не имеют ощутимого веса и помогают игрокам оставаться в форме при любых погодных условиях.

Качество изготовления





Чтобы футбольная форма служила долго и оставалась в хорошем состоянии, необходимо обращать внимание на швы и стыки. Перед тем как приобрести ту или иную комплектующую формы футболиста, осмотрите и проверьте насколько прочно сшита ткань. На швах не должно быть зазоров, а сами швы не должны мешать движениям или быть раздражителями кожи.

Уход за футбольной формой





Многие думают, что ухаживать за футбольной формой проще, чем за другой одеждой. Однако, правда в том, что футбольная форма требует не меньшего внимания.

Чтобы купленная футбольная одежда оставалась в состоянии новой, мало просто выбрать качественную и дорогостоящую – необходимо соблюдать правильный режим стирки.

Правильный процесс ухода за футбольной формой выглядит так:

Подготовка (удаление налипшей грязи); Стирка (предпочтительно “ручной режим” с максимальным отжимом в 400 оборотов, и использованием специального средства для стирки спортивных вещей); Натуральная сушка (без использования специальной машинки).





Мы также рекомендуем следовать указаниям на бирках формы для обеспечения максимально подходящего ухода.

Выводы

Подобрать хорошую футбольную форму несложно, если учитывать несколько важных критериев. Чтобы избежать деформации или повреждения формы – используйте схему правильного ухода за футбольной одеждой и тогда она прослужит вам долгое время.