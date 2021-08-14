Остается в Мадриде. Лунин – в заявке «Реала» на сезон 21/22

Украинца заявили под «несчастливым» номером

фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» внес украинского вратаря Андрея Лунина в заявку на предстоящий сезон Примеры, сообщает официальный сайт испанского чемпионата.

Голкипер получил игровой номер – 13, который является стандартным вратарским номером в Испании. Помимо «тринадцатки» у украинца был небольшой выбор – в Мадриде остались свободными только 5 и 25 номера (по правилам Примеры игроки первой команды могут взять себе только номера с 1 по 25).

В прошлом сезоне украинец также выступал под той же «тринадцаткой», но провел лишь одну игру за сезон – в 1/32 финала кубка Испании против «Алькояно», где мадридцы уступили команде из 3 по силе дивизиона.

Пока что в заявку не попали три игрока команды – Дани Себальос, Хесус Вальехо и Мартин Эдегор. Как сообщают СМИ, последний готовится перейти в «Арсенал» на постоянной основе.

Попадание Лунина в заявку свидетельствует о том, что украинец скорее всего останется в «Реале» на следующим сезон и будет подменять Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что вратарь впечатлил тренера Карло Анчелотти своей работой на предсезонном сборе команды. Лунин удивил испанскую прессу в игре с «Рейнджерс», а в матче с «Миланом» не снизил планку и помог команде сохранить ворота на замке.