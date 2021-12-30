Остались в УПЛ, болельщики вернулись на стадион. «Минай» назвал топ-10 достижений клуба в 2021-м году

Закарпатский клуб подвел итоги года

Фото: ФК Минай

«Минай» подвел итоги 2021-го года, назвав топ-10 достижений клуба за этот период.

В частности, среди достижений: «Остались в УПЛ», «Фанаты вернулись на трибуны», «Добыли ничью в матче с «Шахтером» (1:1)». Весь список достижений клуба в 2021-м году вы можете посмотреть по ссылке.

Напомним, «Минай» – одна из худших команд УПЛ, которая идет на предпоследнем месте в таблице.