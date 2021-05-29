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Остался один шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках

В комитете UEFA по клубным соревнованиям одобрили идею
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:19
Остался один шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках
Фото – UEFA

В UEFA сделали шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своем твиттере.

По информации источника, соответствующую идею одобрили в комитете организации по клубным соревнованиям. Его заседание состоялось в пятницу, 28 мая. Теперь отмену правила должен утвердить исполнительный комитет UEFA.

Напомним, норма применяется в двухматчевых поединках на вылет. Согласно ней, в случае ничейного результата по сумме двух встреч далее проходит команда, забившая больше мячей на выезде.

Ранее UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
Сергей Стаднюк
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UEFA

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