UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Остался один шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках
В комитете UEFA по клубным соревнованиям одобрили идею
07:19
Фото – UEFA
В UEFA сделали шаг к отмене правила выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своем твиттере.
По информации источника, соответствующую идею одобрили в комитете организации по клубным соревнованиям. Его заседание состоялось в пятницу, 28 мая. Теперь отмену правила должен утвердить исполнительный комитет UEFA.
Напомним, норма применяется в двухматчевых поединках на вылет. Согласно ней, в случае ничейного результата по сумме двух встреч далее проходит команда, забившая больше мячей на выезде.Ранее UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
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