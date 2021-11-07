Игроки «Динамо» с матами наехали на арбитра после матча с «Ворсклой». Видео

Киевляне остались недовольными решениями рефери

Фото: пресс-служба Динамо

После матча 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Ворскла» (1:2) игроки киевского клуба жестко наехали на арбитра, покидая поле и заходя в подтрибунное помещение.

В частности, сначала высказался Сергей Сидорчук, который пытался объяснить арбитру, что вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык после передачи своего партнера взял мяч в руки, поэтому «Динамо» должно было исполнять свободный удар.

«Получает передачу, останавливает ногой нах*й. Принимает, берет в руки, бл*ть. Говорит: «Это не пас». А что это было? Удар?».

Затем подключился и Денис Бойко, который также сетовал на этот эпизод.

«Вратарь не знает, что делать. Он бы взял в руки. А так он останавливает ногой, берет в руки и поднимает его. Ну так я бы не знал, какое решение примет главный судья».

А в конце Георгий Бущан обозвал арбитров «клоунами».

«В следующей игре будет две точки?! Клоуны».

На видео с 3:23

Спорный пенальти, две желтые за минуту, первое поражение за год. «Динамо» и «Ворскла» выдали самый драматичный матч нынешнего сезона УПЛ.