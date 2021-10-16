Остап Маркевич: «Если игроки «Мариуполя» не поймут, что нужно тяжело работать, ничего не сделаешь»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался по поводу поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

У нас же молодые ребята. 6 игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли 3 матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену. Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.

Замена Топалова? Дима попросил замену. Была интенсивная игра. Он сделал очень много врываний, скоростной работы. Отдал голевую передачу, еще мог совершить результативные действия. Он работал на максимальной скорости. Лучше попросить замену и уступить место свежим игрокам, чем оставаться на поле и отбывать номер.

Вместо Топалова вышли молодые ребята, которым необходимо понять, что они играют в Премьер-лиге. Как на поле, так и за его пределами. Эти ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики, и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если они поймут, что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь.