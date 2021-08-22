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Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»

Команда была близка к суперкамбэку
Футбол
20:06
Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»
Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Зари» (3:4), которое стало для его команды четвертым подряд:

«Вот наш весь ресурс - молодые ребята. У них есть талант, но их данные сейчас не позволяют бороться на таком уровне. У «Зари» два равноценных состава, и я им желаю пройти «Рапид». Это возможно. У «Зари» команда выше уровнем.

Конечно, мы сегодня верили в камбэк, но не нужно было допускать такое. Конечно, я знаю, что нужно делать. Нужно усиление, и усиление хорошее в виде 3-4 футболистов».

Хозяева уступали со счетом 1:4, но были близки к тому, чтобы сравнять счет. В последние 10 минут «Мариуполь» забил два мяча, но подопечным Маркевича немного не хватило, чтобы дожать луганскую команду.

Напомним, «Заря» перед ответной игрой с «Рапидом» потеряла основного вратаря.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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