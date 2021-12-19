Остап Маркевич: «Мариуполю» следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич сообщил в интервью пресс-службе клуба о том, что команда может усилиться украинцами и легионерами.

Но когда ребенок в 6 – 7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми: и в повседневной жизни, и на поле.

Да, у нас такая ситуация. Мы сделаем все для того, чтобы ее исправить. На сборах будем много работать.

Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей.

Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против. Думаю, будут и украинцы, и легионеры.