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Остап Маркевич: «Не знаем, потянут ли уровень УПЛ молодые игроки «Мариуполя»

Тренер азовцев пока не уверен в способностях новых футболистов
Футбол Украинская Премьер-лига
10:54
Остап Маркевич: «Не знаем, потянут ли уровень УПЛ молодые игроки «Мариуполя»
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался в эфире Футбол NEWS об уровне молодых новичков азовцев.

Мы не знаем, потянут ли уровень УПЛ те молодые футболисты, которые присоединились к нам. Во многих клубах есть молодежные команды, где наблюдают за футболистами 17-20 лет. Это решающий период для перехода игрока во взрослый футбол.

К сожалению, мы определяем уровень футболистов в играх УПЛ. Это сложно, так как процесс определения потенциала футболиста весьма длительный. Один игрок сразу все воспринимает, а другому нужно больше времени.

Ранее Маркевич назвал причину ошибок игроков «Мариуполя».

Сергей Стаднюк
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Остап Маркевич Мариуполь

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