Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Остап Маркевич: «Не знаем, потянут ли уровень УПЛ молодые игроки «Мариуполя»
Тренер азовцев пока не уверен в способностях новых футболистов
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался в эфире Футбол NEWS об уровне молодых новичков азовцев.
Мы не знаем, потянут ли уровень УПЛ те молодые футболисты, которые присоединились к нам. Во многих клубах есть молодежные команды, где наблюдают за футболистами 17-20 лет. Это решающий период для перехода игрока во взрослый футбол.
К сожалению, мы определяем уровень футболистов в играх УПЛ. Это сложно, так как процесс определения потенциала футболиста весьма длительный. Один игрок сразу все воспринимает, а другому нужно больше времени.
Ранее Маркевич назвал причину ошибок игроков «Мариуполя».
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