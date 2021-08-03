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Остап Маркевич: «Отец сказал, что ведутся разговоры по поводу сборной»
Наставник «Мариуполя» прокомментировал слухи вокруг 70-летнего специалиста
3 августа 09:45
Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» информацию о том, что его отец, Мирон Богданович, является главным кандидатом на пост наставника сборной Украины.
Мы с ним общались. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры – но конкретики не было.
Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.
Мирон Маркевич – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет.
Помимо Маркевича и Реброва в числе кандидатов на должность главного тренера «сине-желтых» назывались Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн.
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