Остап Маркевич: «Отец сказал, что ведутся разговоры по поводу сборной»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» информацию о том, что его отец, Мирон Богданович, является главным кандидатом на пост наставника сборной Украины.

Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.

Мирон Маркевич – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет.