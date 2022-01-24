Остап Маркевич: «Прогресс футболистов «Мариуполя» заметен невооруженным взглядом»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от начала подготовки ко второй части сезона.
Только завершили тренировку и, замечу, прогресс наших футболистов заметен невооруженным взглядом. Между тем, что я увидел, когда ребята пришли из отпуска и тем, что имеем сейчас – существенная разница. Игроки лучше двигаются, выносливость увеличилась. Но силовой работой еще будем заниматься – вплоть до отъезда в Турцию.
Кулаков восстановился. Но дома «Мариуполь» занимался на синтетическом покрытии. Поэтому, мы поберегли его и к тренировкам с мячом не привлекали. Однако, на сборе в Турции Андрей сможет трудиться по полной программе и выполнять все задачи.
Мы постараемся найти баланс между тренировками и спаррингами. Понятно, что и то, и другое, приносит пользу. Но играть только ради игры мы не станем. Пока что мы договорились о проведении пяти контрольных матчей. Это нормально. Может, еще добавим по ходу сбора, посмотрим.
Сохранение места в УПЛ? Оптимизм есть. У нас имеются хорошие подвижки, и мы еще многое сделаем. Но, мы хотим, чтобы в борьбе за сохранение прописки в элите все решилось по справедливости – в спортивной борьбе.
Также стало известно, что с «Мариуполем» тренируются два бразильца.
Комментарии 0