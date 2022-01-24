Остап Маркевич: «Прогресс футболистов «Мариуполя» заметен невооруженным взглядом»

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от начала подготовки ко второй части сезона.

Кулаков восстановился. Но дома «Мариуполь» занимался на синтетическом покрытии. Поэтому, мы поберегли его и к тренировкам с мячом не привлекали. Однако, на сборе в Турции Андрей сможет трудиться по полной программе и выполнять все задачи.

Мы постараемся найти баланс между тренировками и спаррингами. Понятно, что и то, и другое, приносит пользу. Но играть только ради игры мы не станем. Пока что мы договорились о проведении пяти контрольных матчей. Это нормально. Может, еще добавим по ходу сбора, посмотрим.

Сохранение места в УПЛ? Оптимизм есть. У нас имеются хорошие подвижки, и мы еще многое сделаем. Но, мы хотим, чтобы в борьбе за сохранение прописки в элите все решилось по справедливости – в спортивной борьбе.